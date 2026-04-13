В Европарламенте обвинили ЕК во вмешательстве в выборы Венгрии - РИА Новости, 13.04.2026
14:44 13.04.2026
В Европарламенте обвинили ЕК во вмешательстве в выборы Венгрии

Здание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Фракция "Патриоты за Европу", третья по численности в Европарламенте, обвинила Еврокомиссию во вмешательстве в выборы в Венгрии, говорится в заявлении фракции.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в Будапеште, что брюссельские бюрократы намерены разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к Орбану. По его словам, Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.
"Группа "Патриоты" также выражает свои опасения по поводу вмешательства со стороны Европейской комиссии в национальные политические процессы, поскольку такие события рискуют подорвать доверие к европейским институтам и целостность демократического принятия решений", - сказано в документе.
Группа "Патриоты" также выражает свою поддержку "Фидес" и Виктору Орбану и подчёркивает важность защиты национального суверенитета и консервативных ценностей в Европе.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана . По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
