В Европарламенте обвинили ЕК во вмешательстве в выборы Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Фракция "Патриоты за Европу", третья по численности в Европарламенте, обвинила Еврокомиссию во вмешательстве в выборы в Венгрии, говорится в заявлении фракции.

"Группа "Патриоты" также выражает свои опасения по поводу вмешательства со стороны Европейской комиссии в национальные политические процессы, поскольку такие события рискуют подорвать доверие к европейским институтам и целостность демократического принятия решений", - сказано в документе.