Евродепутат от Словакии назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии

БРАТИСЛАВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает победу Петера Мадьяра на выборах черным днем для Венгрии и Европы.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
"Черный день для Венгрии, черный день для Европы", - написал Блага в своем Telegram-канале.
По его мнению, венгров теперь ждет "ад", а Брюссель будет пытаться сделать из Венгрии "новую колонию".
"Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент Зеленского", - добавил Блага.
