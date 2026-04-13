Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат от Словакии назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 13.04.2026
Евродепутат от Словакии назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии

© RTДепутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага
© RT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает победу Петера Мадьяра на выборах черным днем для Венгрии и Европы.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
"Черный день для Венгрии, черный день для Европы", - написал Блага в своем Telegram-канале.
По его мнению, венгров теперь ждет "ад", а Брюссель будет пытаться сделать из Венгрии "новую колонию".
"Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент Зеленского", - добавил Блага.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.
В миреВенгрияБрюссельСловакияЛюбош БлагаЕвросоюзПарламентские выборы в ВенгрииПетер Мадьяр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала