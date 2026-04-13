"Воевать никто не готов". США поставили Европу в безвыходное положение

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 года

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Политики в ЕС постоянно твердят о неизбежности большой войны, необходимости вооружаться, но социологические исследования показывают: воевать там не хотят. А вот беспокойство по поводу заокеанских союзников неумолимо нарастает.

Между Вашингтоном и Пекином

Французский социологический центр Cluster17 провел опросы в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Польше и Франции. В том числе спрашивали об отношении к США.

Результаты для Вашингтона неутешительные: 36 процентов респондентов считают американцев угрозой для Европы. Лишь 12 процентов видят в них союзников.

В Испании антиамериканские настроения особенно сильны — 51 процент. В Германии — 30. Но антипатия везде преобладает.

Единственное исключение — Польша, там счет 24:13 в пользу США. Это неудивительно. Польское лобби сильно в американских аналитических центрах, ответственных и за выработку внешней политики, поэтому Варшава традиционно ближе Вашингтону, чем, например, Берлин или Рим.

Поскольку совсем недавно французский президент Эммануэль Макрон упоминал о необходимости поиска "третьего пути" между США и КНР, в опросе не обошлось без "китайской угрозы". Однако только в двух странах ее считают более существенной, чем американская. Это как раз Франция и все та же Польша.

"Я не понимаю, откуда вообще Макрон взял "китайскую проблему", почему кого-то это пугает, — поделилась с РИА Новости мыслями парижанка Аннетт Моро. — Обычный француз вспоминает о Китае, только увидев туристов в Лувре. Никогда никакой опасности от этой страны для нас не исходило. И на бытовом уровне проблем нет".

Против США, но за НАТО?

Антиамериканизм Испании проявился и в том, что в Мадриде категорически выступили против иранской кампании, отказавшись поддерживать боевые действия. Даже подняли вопрос о выходе из НАТО.

Это показательно, отметил россиянин Алексей, более десяти лет живущий между Мадридом и Москвой. Таково воздействие частных оскорблений на общественное мнение.

"Испанцы всегда были лояльны к США. Точнее, относились нормально. Хватало собственных проблем — с той же Каталонией, с главными странами ЕС (Германией и Францией). Но после заявлений, что Испания — лузерская страна, взыграла гордость. Никаких жестких антиамериканских настроений нет. Но о США стали говорить больше — и только плохо", — сообщил собеседник РИА Новости.

Тем не менее европейцы продолжают верить в НАТО.

Три четверти респондентов готовы поддержать отправку национальных вооруженных сил для защиты любого союзника по Североатлантическому альянсу в случае агрессии. При нападении на государство ЕС и того больше — 81 процент.

© AP Photo / Darko Bandic Военные перед встречей Европейского политического сообщества в Праге

Сражаться без оружия в руках

В то же время лишь 19 процентов согласились бы "взять в руки оружие и сражаться" — даже при атаке на собственную страну. Почти половина (47 процентов) предпочла бы участвовать в небоевых операциях: обеспечение, логистика, медицинская помощь, гуманитарное содействие. А 12 процентов и вовсе признались, что уедут от войны за границу.

"Результаты логичные, — рассуждает Кристофер из Кельна (к слову, в Германии сейчас активно обсуждают возможность возвращения воинской повинности). — Взяться за оружие готовы только антиглобалисты, противники НАТО. Для остальных сама постановка вопроса непонятна: ведь Североатлантический альянс — это гарантия ненападения".

Как отмечает издание Politico, разрыв между декларируемой поддержкой боевых действий (пусть и оборонительных) и личной готовностью к участию в них свидетельствует о большой проблеме европейских правительств, спешно милитаризующих своих страны. И как ее решать — неясно.

"Заставить кого-то поверить в угрозы сейчас, на фоне экономического кризиса, очень сложно, — подчеркивает Алексей из Мадрида. — По сути, многие еще не оправились от пандемии: кто-то потерял бизнес, сменил жилье на более бюджетное. Таким людям просто не до войн, им бы вернуть прежний уровень жизни".

© REUTERS / Alejandro Martinez Velez Участники акции протеста под лозунгом "Нет войне" перед посольством США в Мадриде, Испания, 14 марта 2026 года

Достаточно ли сделано для Киева?

И конечно, невозможно обойти украинскую тему. Тут результаты неоднозначные. Так, 34 процента респондентов считают, что помощь ЕС киевскому режиму недостаточна, 31 — оптимальна, а 30 — чрезмерна. То есть различия в рамках статистической погрешности.

Среди тех, кто хотел бы усилить поддержку, — Германия. Там 45 процентов высказались за это.

"Думаю, это влияние украинской диаспоры, — говорит Кристофер. — Они очень активны, постоянно что-то организуют. На сторонников Мерца это производит впечатление — ведь и он призывает к тому же, что украинцы".

Во Франции расклад примерно соответствует среднему по всем шести странам, то есть порядка 30 процентов у каждого варианта ответа.

Аннет Моро объясняет это тоже позицией властей. "Макрон говорит то одно, то другое: то с Китаем хочет соперничать, то с Россией восстанавливать отношения, а потом опять ругается с Америкой. Поэтому те, кто в целом за президента, меняют мнение", — указывает она.

Как бы то ни было, опрос наглядно демонстрирует: что делать, европейцы не знают. Есть недовольство американцами, инерционные заявления о всемерной военной помощи нуждающимся, но нет главного — консенсуса властей и населения.