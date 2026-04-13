ЕС превысил полномочия при блокировке российских активов, заявил ЦБ

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Евросоюз превысил свои полномочия при введении бессрочной блокировки суверенных активов России, поскольку такие меры относятся к исключительной компетенции стран ЕС, говорится в иске Банка России к Совету ЕС, с выдержками из которого ознакомилось РИА Новости.