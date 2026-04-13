ЕС превысил полномочия при блокировке российских активов, заявил ЦБ
18:49 13.04.2026 (обновлено: 18:54 13.04.2026)
ЕС превысил полномочия при блокировке российских активов, заявил ЦБ

ЦБ: ЕС превысил полномочия при блокировке активов РФ, это компетенция стран

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Евросоюз превысил свои полномочия при введении бессрочной блокировки суверенных активов России, поскольку такие меры относятся к исключительной компетенции стран ЕС, говорится в иске Банка России к Совету ЕС, с выдержками из которого ознакомилось РИА Новости.
"Истец утверждает, что оспариваемые меры относятся к исключительной компетенции государств-членов, поскольку они затрагивают область, в которой полномочия не были переданы институтам ЕС в соответствии с Договорами", - указывается в документе.
Там также подчеркивается, что в России подобные меры рассматривают как фактическую конфискацию или экспроприацию. "Эти санкции фактически представляют собой меры конфискации или экспроприации активов центрального банка третьего государства, принятие которых относится исключительно к компетенции государства-члена, на территории которого находятся такие активы", - говорится в иске.
Банк России обвинил ЕС в нарушении права в части иммунитета ЦБ стран
Вчера, 18:48
 
