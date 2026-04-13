Рейтинг@Mail.ru
Банк России обвинил ЕС в нарушении права в части иммунитета ЦБ стран
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 13.04.2026 (обновлено: 18:58 13.04.2026)
Банк России обвинил ЕС в нарушении права в части иммунитета ЦБ стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Символика ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. ЕС при введении меры бессрочной блокировки суверенных активов Центробанка России нарушил как международное, так и европейское право в части иммунитета центробанков третьих государств, говорится в иске Банка России к Совету ЕС, с выдержками из которого ознакомилось РИА Новости.
"Пятое основание - нарушение Договоров обычного международного права и норм публичного международного права. Истец утверждает, что Совет нарушил принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, который включен в право ЕС как норма, подлежащая судебному контролю", - указывается в документе.
Как отмечается в документе, регламент ЕС предусматривает длительное и постоянное замораживание суверенных резервов истца, не соблюдая иммунитет, предоставляемый активам центральных банков, и устанавливая механизм, лишающий ЦБ какой-либо правовой защиты, в нарушение фундаментальных прав Европейского союза.
РоссияЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала