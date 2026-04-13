Банк России обвинил ЕС в нарушении права в части иммунитета ЦБ стран

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. ЕС при введении меры бессрочной блокировки суверенных активов Центробанка России нарушил как международное, так и европейское право в части иммунитета центробанков третьих государств, говорится в иске Банка России к Совету ЕС, с выдержками из которого ознакомилось РИА Новости.
"Пятое основание - нарушение Договоров обычного международного права и норм публичного международного права. Истец утверждает, что Совет нарушил принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, который включен в право ЕС как норма, подлежащая судебному контролю", - указывается в документе.
Как отмечается в документе, регламент ЕС предусматривает длительное и постоянное замораживание суверенных резервов истца, не соблюдая иммунитет, предоставляемый активам центральных банков, и устанавливая механизм, лишающий ЦБ какой-либо правовой защиты, в нарушение фундаментальных прав Европейского союза.