Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для получения средств - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 13.04.2026
СМИ: ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для получения средств

FT: ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для получения 35 млрд евро

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Евросоюз требует от лидера победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра выполнить 27 условий для получения около 35 миллиардов евро, выделенных Будапешту из общего бюджета и замороженных из-за разногласий, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.
Ссылаясь на представителя Еврокомиссии, издание сообщает, что всего Брюссель заморозил около 35 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии. В частности, около 18 миллиардов из этой суммы были заблокированы в связи с тем, что, по оценке ЕС, являлось нарушением принципа верховенства права, повышенными коррупционными рисками и подрывом независимости судебной власти.
Еще более 17 миллиардов должны были быть выданы в виде оборонных кредитов под низкий процент. Отмечается, что заморозка средств в том числе была вызвана конфликтами между Будапештом и Брюсселем, а также отказом премьера Виктора Орбана от проведения требуемых реформ.
"Для разблокировки этих средств Венгрии потребуется выполнить 27 условий, включая антикоррупционные проверки и отмену решений времен Орбана, которые были сочтены нарушениями правил ЕС", - говорится в материале.
По данным издания, Еврокомиссия инициировала контакт с Мадьяром сразу же после его победы на выборах, требуя восстановить отношения с Украиной и начать реформы для разблокировки замороженных средств. По словам неназванного дипломата, в ЕС считают, что Будапешту также нужно провести реформу судебной системы и служб безопасности и заменить руководство крупнейших госучреждений и госпредприятий.
В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти также снимут вето на выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, принятие 20-го пакета санкций против России, прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", снимут возражения на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС.
Как пишет газета, свой первый иностранный визит Мадьяр планирует нанести в Варшаву и Вену и лишь потом в Брюссель. Однако, по словам источников, он намекал, что может посетить последний еще до принятия присяги в качестве нового премьера, чтобы обсудить замороженные средства.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
В миреВенгрияБрюссельБудапештПетер МадьярВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала