СМИ: ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для получения средств

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Евросоюз требует от лидера победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра выполнить 27 условий для получения около 35 миллиардов евро, выделенных Будапешту из общего бюджета и замороженных из-за разногласий, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.
Ссылаясь на представителя Еврокомиссии, издание сообщает, что всего Брюссель заморозил около 35 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии. В частности, около 18 миллиардов из этой суммы были заблокированы в связи с тем, что, по оценке ЕС, являлось нарушением принципа верховенства права, повышенными коррупционными рисками и подрывом независимости судебной власти.
Еще более 17 миллиардов должны были быть выданы в виде оборонных кредитов под низкий процент. Отмечается, что заморозка средств в том числе была вызвана конфликтами между Будапештом и Брюсселем, а также отказом премьера Виктора Орбана от проведения требуемых реформ.
"Для разблокировки этих средств Венгрии потребуется выполнить 27 условий, включая антикоррупционные проверки и отмену решений времен Орбана, которые были сочтены нарушениями правил ЕС", - говорится в материале.
По данным издания, Еврокомиссия инициировала контакт с Мадьяром сразу же после его победы на выборах, требуя восстановить отношения с Украиной и начать реформы для разблокировки замороженных средств. По словам неназванного дипломата, в ЕС считают, что Будапешту также нужно провести реформу судебной системы и служб безопасности и заменить руководство крупнейших госучреждений и госпредприятий.
В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти также снимут вето на выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, принятие 20-го пакета санкций против России, прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", снимут возражения на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.