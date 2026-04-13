Премьер КНР заявил о готовности укреплять сотрудничество в энергетике с ОАЭ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Китай готов вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами укреплять основу энергетического сотрудничества, расширять взаимодействие в таких областях, как системы накопления энергии, водородная энергетика, новые электрические автомобили, а также тяговые аккумуляторы для продвижения "зеленого" перехода двух стран", - заявил Ли Цян в ходе переговоров, его слова приводит МИД КНР.

По словам премьера Госсовета КНР, сотрудничество Китая и ОАЭ в сфере инновационного развития имеет широкие перспективы.

Он также отметил, что Китай приветствует увеличение инвестиций со стороны Объединенный Арабских Эмиратов в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики и других областях.

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что Китай является важным всеобъемлющим стратегическим партнером и надежным другом ОАЭ.