СК возобновил расследование дела о гибели мужчины, выпившего воду "Джермук"

НАЛЬЧИК, 13 апр — РИА Новости. В Северной Осетии возобновили расследование уголовного дела о гибели мужчины, выпившего минеральной воды "Джермук", сообщил региональный главк Следственного комитета.
"Возобновлено расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
В феврале 2024 года 65-летний предприниматель из Владикавказа Олег Гусов купил минеральную воду "Джермук", сделал глоток и получил ожог пищевода — вместо воды в бутылке оказался уксус. На следующий день он умер в больнице.
СК возбудил уголовное дело, но, несмотря на усилия следователей и оперативников, установить причастных к преступлению оказалось невозможно. Расследование приостановили, но в минувшем марте возобновили из-за вновь открывшихся обстоятельств.
Вдова и дочери Гусова подали к производителю воды — армянской компании "Джермук Групп" — иск на полтора миллиарда рублей. В "Джермук Групп" заявили, что использование в производстве уксусной кислоты исключено, а иск назвали необоснованным. Кроме того, компания представила российской стороне доказательства соответствия ее продукции международным стандартам.
