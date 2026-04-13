В Ормузском проливе практически отсутствует движение судов

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Движения по Ормузскому проливу на фоне сообщений о его возможной блокаде со стороны США практически нет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными движения морских судов в этом районе.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
По состоянию на 14.57 мск в проливе находился один танкер под флагом Коморских островов, суда для перевозки зерна под флагами Панамы и Маршалловых островов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.