Аналитик рассказал, почему в мае доллар может упасть до 70-75 рублей

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Баланс российского валютного рынка складывается в пользу рубля, и есть вероятность ухода курса доллара в диапазон 70-75 рублей уже в мае при текущем внебиржевом курсе около 76,5 рубля, прокомментировал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

Рубль почти непрерывно укрепляется с третьей декады марта, в апреле его рост ускорился. В итоге официальный курс доллара от ЦБ РФ упал за этот период с 84,84 рубля до 76,97 рубля (-9,3%). Юань на Мосбирже скатился от 12,65 рубля до 11,21 рубля (-11,4%).

Валютный рынок остался наедине с собой, Минфина РФ , покупающего валюту, согласно бюджетному правилу, в Фонд национального благосостояния (ФНБ), при дорогой нефти, на нем нет, отмечает эксперт.

"Только экспортеры продают валюту под налоги. Импортеры работают через агентские схемы, и спрос на валюту с их стороны невелик. Высокая валютная выручка марта сейчас давит на курс валют. Помимо нефти, подорожали прочие товары, выручка от реализации которых также поступает на рынок", - продолжает Федоров.

Пока Минфин не вернется на рынок с покупками валюты в ФНБ, рубль будет сохраняться крепким, считает эксперт. "Во многом дальнейшая динамика курса будет зависеть от экспортных цен. Вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей в мае ненулевая", - резюмирует он.