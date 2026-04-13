Аналитик рассказал, почему в мае доллар может упасть до 70-75 рублей - РИА Новости, 13.04.2026
02:42 13.04.2026
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Баланс российского валютного рынка складывается в пользу рубля, и есть вероятность ухода курса доллара в диапазон 70-75 рублей уже в мае при текущем внебиржевом курсе около 76,5 рубля, прокомментировал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Рубль почти непрерывно укрепляется с третьей декады марта, в апреле его рост ускорился. В итоге официальный курс доллара от ЦБ РФ упал за этот период с 84,84 рубля до 76,97 рубля (-9,3%). Юань на Мосбирже скатился от 12,65 рубля до 11,21 рубля (-11,4%).
Валютный рынок остался наедине с собой, Минфина РФ, покупающего валюту, согласно бюджетному правилу, в Фонд национального благосостояния (ФНБ), при дорогой нефти, на нем нет, отмечает эксперт.
"Только экспортеры продают валюту под налоги. Импортеры работают через агентские схемы, и спрос на валюту с их стороны невелик. Высокая валютная выручка марта сейчас давит на курс валют. Помимо нефти, подорожали прочие товары, выручка от реализации которых также поступает на рынок", - продолжает Федоров.
Пока Минфин не вернется на рынок с покупками валюты в ФНБ, рубль будет сохраняться крепким, считает эксперт. "Во многом дальнейшая динамика курса будет зависеть от экспортных цен. Вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей в мае ненулевая", - резюмирует он.
Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не будет проводить их вплоть до 1 июля. При возобновлении операций объем отложенных покупок или продаж за этот период будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть.
