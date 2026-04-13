Рейтинг@Mail.ru
Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 13.04.2026
Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей

РИА Новости: Гужов назвал незаконным отключение воды в доме из-за долгов соседей

Прибор учета расхода воды в квартире - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Прибор учета расхода воды в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отключение воды во всем многоквартирном доме из-за задолженности за ЖКУ у отдельных жильцов является незаконным и нарушает права добросовестных собственников, сообщил РИА Новости доцент факультета менеджмента Президентской академии Станислав Гужов.
"Отключение воды всему многоквартирному дому из-за долгов отдельных квартир является серьезным нарушением законодательства и ущемлением прав добросовестных собственников", - сказал Гужов.
Он отметил, что, согласно Жилищному кодексу РФ, обязанность по оплате коммунальных услуг возлагается исключительно на владельцев или нанимателей конкретных помещений, а применение санкций к жильцам, не имеющим задолженности, неправомерно.
"В случае незаконного отключения воды всем жителям дома рекомендуется сначала обратиться в управляющую организацию с письменным требованием восстановить услугу, а если вопрос не решен, то подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру", - уточнил Гужов.
Он добавил, что подобная практика не только нарушает нормы права, но и подрывает основы социальной справедливости и доверия между гражданами и коммунальными службами.​
ЖильеРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала