Юрист оценил возможность отключения воды во всем доме из-за долгов соседей

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отключение воды во всем многоквартирном доме из-за задолженности за ЖКУ у отдельных жильцов является незаконным и нарушает права добросовестных собственников, сообщил РИА Новости доцент факультета менеджмента Президентской академии Станислав Гужов.

"Отключение воды всему многоквартирному дому из-за долгов отдельных квартир является серьезным нарушением законодательства и ущемлением прав добросовестных собственников", - сказал Гужов.

Он отметил, что, согласно Жилищному кодексу РФ , обязанность по оплате коммунальных услуг возлагается исключительно на владельцев или нанимателей конкретных помещений, а применение санкций к жильцам, не имеющим задолженности, неправомерно.

"В случае незаконного отключения воды всем жителям дома рекомендуется сначала обратиться в управляющую организацию с письменным требованием восстановить услугу, а если вопрос не решен, то подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру", - уточнил Гужов.