Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Сергеевки в ДНР
10:36 13.04.2026 (обновлено: 11:25 13.04.2026)
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Сергеевки в ДНР

Пушилин: ВС РФ улучшили позиции около Гришино и продвинулись в районе Сергеевки

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские военные успешно наступают в районе Сергеевки в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"На Красноармейско-Добропольском направлении мы видим бои на подступах к населенным пунктам Белицкое, Павловка, а также Новый Донбасс. В районе Гришино мы видим улучшение позиции, и мы видим продвижение в направлении Сергеевки", — рассказал он ИС "Вести".

Поселок Сергеевка расположен в семи километрах от Краматорска. Этот город образует крупную агломерацию со Славянском и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.
Пушилин уточнил, что военные улучшили позиции в районе Татьяновки и Пришиба, лишив украинский гарнизон путей снабжения. Села расположены вдоль реки Северский Донец у города Святогорск, на окраинах которого идут бои.
Глава ДНР добавил, что взятие Дибровы позволило бойцам выйти на плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс. Сейчас они прорывают оборону противника у водораздела рек Бахмутка и Казенный Торец.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинБезопасностьКраматорскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
