Дмитриев ответил на призыв сына Сороса

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил на русофобский призыв сына венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса Александра.
Александр Сорос в соцсети X ранее написал: "Русские, уезжайте домой! Венгры, возвращайтесь домой!".
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.