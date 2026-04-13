Дмитриев считает, что процесс распада ЕС ускорится
02:21 13.04.2026
Дмитриев считает, что процесс распада ЕС ускорится

Глава РФПИ Дмитриев: после выборов в Венгрии распад ЕС лишь ускорится

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя мнение британского активиста Томми Робинсона о результатах выборов в Венгрии, заявил, что распад ЕС лишь ускорится.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 98,5% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199. Робинсон, комментируя эти результаты, написал в X, что она будет "вся в дырах", как Лондон, Париж и Берлин.
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Евродепутат от Словакии назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии
01:25
"Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикацию британского активиста.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-подхода после голосования на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Шутки кончились". Евросоюз нанес удар по Орбану
Вчера, 18:08
 
