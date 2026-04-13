В посольстве России в Турции призвали усилить безопасность дипмиссий

АНКАРА, 13 апр - РИА Новости, Вугар Гасанов. Обстановка на Ближнем Востоке делает необходимым усиление мер безопасности российских дипломатических учреждений в странах региона, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.
"Обстановка на Ближнем и Среднем Востоке остается очень напряженной. Периодически, как это было с Газой, Ливаном, и в Персидском заливе происходит резкое обострение ситуации", - заявили в российском диппредставительстве в Анкаре на запрос РИА Новости о мерах безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.