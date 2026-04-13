"Хезболла" надеется на роль России в решении ближневосточного конфликта

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Россия благодаря своим дружеским отношениям со странами Ближнего Востока, включая Иран, может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в регионе, в движении "Хезболлах" надеются на это, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.