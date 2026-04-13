"Хезболла" надеется на роль России в решении ближневосточного конфликта

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Россия благодаря своим дружеским отношениям со странами Ближнего Востока, включая Иран, может сыграть важную роль в урегулировании конфликта в регионе, в движении "Хезболлах" надеются на это, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.
"Сегодня Россия благодаря своим отношениям с Исламской Республикой Иран и искренним связям со многими арабскими странами и Ливаном на уровне региона может играть роль, и мы надеемся на это. Но, к сожалению, США создают препятствия и преграды для любой российской роли. При этом сегодня США и (президент Дональд - ред.) Трамп в частности обратились к России, чтобы через нее повлиять на Иран и добиться прекращения огня. Рано или поздно им понадобится Россия", - сказал Комати.
По словам политика, в "Хезболлах" позитивно оценивают российскую позицию, ее политику в регионе, ее приверженность международному праву и защите прав человека и прав государств в соответствии с международным правом. "Однако, к сожалению, сегодня в регионе доминирует американская гегемония, американская агрессия, убийства и разрушения", - добавил он.