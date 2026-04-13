Диетолог рассказала, какие виды рыбы помогут "прокачать" мозг перед ЕГЭ - РИА Новости, 13.04.2026
11:13 13.04.2026 (обновлено: 11:28 13.04.2026)
Диетолог рассказала, какие виды рыбы помогут "прокачать" мозг перед ЕГЭ

Диетолог Мизинова: включение в рацион печени поможет "прокачать" мозг перед ЕГЭ

© iStock.com / Oksana ErmakПечень трески
Печень трески - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© iStock.com / Oksana Ermak
Печень трески. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Включение в рацион сардин, печени трески и минтая улучшает память, скорость мышления и устойчивость к стрессу, они могут помочь "прокачать" мозг школьников перед экзаменами, рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Мизинова.
«
"Всего шесть недель отделяют выпускников от основного периода сдачи ЕГЭ. В оставшееся время можно не только зубрить билеты, но и буквально "прокачать" мозг с помощью правильной рыбы. Сардины, печень трески и минтай – природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу", - сказала врач.
По ее словам, Омега-3 из сардин за 6-8 недель полностью обновляет оболочки нервных клеток, поэтому сигналы между нейронами бегут быстрее. Витамин D из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и помогает удерживать информацию. Баланс селена с йодом, содержащийся в минтае, снижает уровень гормона стресса кортизола.
"Один раз в неделю для поддержания или курсом на протяжении недели для восполнения дефицита необходимо есть 30–40 грамм печени трески. Этого хватит, чтобы закрыть потребность в витамине D на несколько дней", - добавила диетолог.
Врач также рекомендовала каждый день или через день есть 100–150 грамм отварного или запеченного минтая, а три раза в неделю - 80–100 грамм сардин в собственном соку на цельнозерновом хлебе или в салате.
