На Западе забили тревогу после нового заявления Трампа об Иране

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о блокировании Ормузкого пролива стало ошибкой, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Если США перекроют Ормузский пролив, то Йемен, скорее всего, заблокирует Баб-эль-Мандеб <…>. Предположение о доминировании в эскалации - главный просчет Трампа", — говорится в публикации в соцсети X.
"Если США перекроют Ормузский пролив, то Йемен, скорее всего, заблокирует Баб-эль-Мандеб <…>. Предположение о доминировании в эскалации - главный просчет Трампа", — говорится в публикации в соцсети X.
В воскресенье глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Тегерану за проход через пролив.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
