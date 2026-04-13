Пушилин: освобождение Дибровы позволило ВС России выйти на новый плацдарм

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Освобождение Дибровы позволило ВС РФ выйти на плацдарм в районе канала Северский Донец-Донбасс, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"За последние недели был освобождён населённый пункт Диброва на славянском направлении, это, в свою очередь, позволило выходить на новый плацдарм в районе канала Северский Донец-Донбасс. Это позволяет продвигаться, прорывая оборону противника", - сказал Пушилин ИС "Вести".
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили Диброву в ДНР
Минобороны 10 апреля сообщило о том, что в течение суток в результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск населенный пункт Диброва был освобожден.