Пушилин рассказал о значении освобождения Дибровой

ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения прорывают оборону ВСУ у водораздела рек Бахмутка и Казенный Торец в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Был освобожден населенный пункт Диброва на Славянском направлении… это позволяет продвигаться, прорывая оборону противника, к водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, это у линии Рай-Александровка - Николаевка", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР силами "Южной" группировка войск 10 апреля.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили Диброву в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Диброву в ДНР