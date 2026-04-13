12:51 13.04.2026
СМИ: страны-посредники хотят организовать новый раунд диалога США и Ирана

© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Пакистан, Египет и Турция рассчитывают организовать новый раунд диалога между США и Ираном до истечения срока прекращения огня 21 апреля, сообщает портал Axios со ссылкой на источник в регионе и неназванного американского чиновника.
По данным портала, все стороны по-прежнему считают, что сделка остается возможной, а посредники пытаются сократить оставшиеся разногласия и вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров. "Мы не в полном тупике. Дверь еще не закрыта. Обе стороны торгуются. Это базар", - сказал собеседник портала в ближневосточном регионе.
Как пишет Axios, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов, если морская блокада не заставит Иран изменить позицию. По словам собеседников портала, под новые удары могут попасть и объекты инфраструктуры, по которым Трамп угрожал ударить еще до объявления перемирия. При этом американский чиновник утверждает, что и блокада, и решение Вашингтона выйти из переговоров в Пакистане являются частью продолжающегося переговорного давления.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
"Мы потеряем все": в США забили тревогу из-за внезапного решения Трампа
Вчера, 04:31
 
