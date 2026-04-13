В Москве СК провел обыск у девушки, сделавшей кальян на куличе

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Следователи провели обыск места проживания девушки, подозреваемой в оскорблении чувств верующих, которая в одном из столичных баров сделала из кулича чашу для кальяна, сообщили в столичном главке СК РФ.
Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, девушка в баре сделала из кулича чашу для кальяна. После случившегося в СК РФ сообщили, что фигурантка фиксировала происходящее на видео, которое впоследствии распространила в социальных медиа. В результате было возбуждено уголовного дело по статье об оскорблении чувств верующих. Девушка вскоре принесла извинения в соцсетях, назвав свой поступок необдуманным. Позже столичные полицейские задержали подозреваемую.
Уточняется, что девушка доставлена в подразделение столичного СК, следователи приступили к ее допросу.