СК возбудил дело после избиения девочки-инвалида в московской школе
12:53 13.04.2026
СК возбудил дело после избиения девочки-инвалида в московской школе

Бастрыкину доложат о расследовании избиения девочки-инвалида в московской школе

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения девочки-инвалида из многодетной семьи в московской школе, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе его расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СК, в соцсетях размещена информация о хулиганских действиях в отношении девочки с инвалидностью из многодетной семьи в одной из школ Москвы. Также, добавили в ведомстве, сообщалось об отсутствии должной реакции со стороны администрации школы и органов правопорядка. Из-за посягательств девочка и ее сестра были вынуждены перейти на домашнее обучение.
«
"По указанному факту столичными следственными органами СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX.
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.
