08:17 13.04.2026
В Москве возбудили уголовное дело против иноагента Беленькой*

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении иностранного агента Марианны Беленькой*, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
"Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Беленькой Марианны*. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе MAX.

Уточняется, что подозреваемая включена в реестр иностранных агентов и находится за пределами Российской Федерации.
По данным следствия, в нарушение порядка деятельности иноагента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", Беленькая* не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.
"Следствием рассматривается вопрос об объявлении Беленькой* в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в ведомстве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
