Врач развенчал главный миф о норме давления
18:47 13.04.2026

Врач развенчал главный миф о норме давления

Мужчина измеряет давление
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Стандартная норма давления звучит так: 120 на 80. Выше 140 на 90 — нужно снижать, иначе грозит инсульт или инфаркт. Многим назначают препараты для снижения давления, но, оказывается, это нужно далеко не всем.
Чем грозит неправильный диагноз? И могут ли лекарства сделать хуже?

Исследование о болезни Альцгеймера и давлении

Американский колледж кардиологии представил данные о том, что высокое давление может увеличить риск развития деменции у людей в возрасте 50-65 лет. Ученые наблюдали более 8,5 тысячи гипертоников и выявили 323 случая деменции. Анализировались результаты рутинных измерений артериального давления, включая жесткость артерий и пульсовое давление.
Объяснение исследователей: высокое и нестабильное давление повышает нагрузку на сосуды. Они становятся жесткими и неэластичными, кровоснабжение мозга ухудшается, возрастает риск когнитивных нарушений.

Критика врача Воробьева

"Никакой связи между Альцгеймером и повышенным давлением не существует", — заявил изданию АиФ председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. — Откуда вообще взялись эти нормы давления? Это выдуманный показатель, согласованный экспертами. Сто шестьдесят — это совершенно нормальное давление для многих людей".
По его словам, в 1980-х врачи использовали термин "систолическая гипертония у пожилых". Давление 170 на 80-90 для людей в возрасте считалось нормой и не требовало снижения.
Индивидуальный подход к лечению

Воробьев приводит аналогию с нормами глюкозы в крови. Раньше все должны были приводить показатель к 5,6 ммоль/л, теперь эндокринологи знают: 7 может быть нормой для конкретного человека.
"То же самое с давлением. Если человек живет с 160 на 90 без осложнений и прогрессии заболеваний, для него это норма. Понятно, что 200 ненормально, но пограничные значения — это индивидуальный вопрос".
Советы по здоровому образу жизни полезны для профилактики гипертонии, а вот обязательное снижение давления всем — вопрос сомнительный. Существует специальная программа с байесовским анализом, которая определяет индивидуальную норму давления конкретного человека.
 
 
 
