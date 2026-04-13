Россияне стали чаще заказывать товары для дачи перед майскими праздниками
04:03 13.04.2026
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи перед майскими праздниками

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Продажа товаров к началу дачного сезона
Продажа товаров к началу дачного сезона. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россияне в преддверии майских праздников стали чаще заказывать товары для дома и дачи, рассказали РИА Новости в логистических компаниях.
"Да, в категории "Садоводство и растения" мы наблюдаем рост марта к январю на 33% и марта к февралю на 22%. Однако, традиционно, пик приходится на апрель", - ответили в СДЭК на вопрос о том, наблюдается ли рост заказов товаров для дома и дачи в связи с приближением майских праздников.
