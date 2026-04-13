Экс-супруг блогера Лерчек сможет просить об УДО в 2029 году, заявил эксперт - РИА Новости, 13.04.2026
20:31 13.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек Артём Чекалин сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении в 2029 году, рассказал порталу NEWS.ru адвокат Сергей Жорин.
В понедельник корреспондент РИА Новости передавал из зала суда, что Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего супруга блогера Лерчек Артёма Чекалина к семи годам лишения свободы за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Ему также был назначен штраф в размере 194,5 миллиона рублей.
"Бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении в 2029 году", - приводит портал слова адвоката.
Жорин пояснил, что для подачи ходатайства должна пройти как минимум половина назначенного судом срока.
Адвокат также подчеркнул, что точная дата будет зависеть от того, как в приговоре и последующей справке учреждения произведут расчет зачета, а также оставят ли Чекалина под домашним арестом до вступления приговора в силу. По его словам, если так произойдет, то этот период также будет засчитан по формуле "два к одному".
Он уточнил NEWS.ru, что его комментарий касается общего механизма применения закона и сроков, предусмотренных для таких процедур.
