Защита Чекалина обжалует приговор

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Защита обжалует приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артёму Чекалину, осужденному на 7 лет за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Гуров.
"Да, обжалуем приговор", - сказал собеседник агентства.
По словам Гурова, его клиент "этого преступления не совершал, он невиновен".
"Он признал вину в части уклонения от уплаты налогов, но он эту ошибку осознал и сразу выплатил штраф, пени… На данном этапе нам не удалось убедить суд, но мы не опускаем руки и будем обжаловать", - добавил адвокат.
Дело в отношении Валерии Чекалиной суд приостановил в марте до ее выздоровления. Лерчек проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Ранее суд приговорил к 2,5 годам колонии бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка, его дело слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение.