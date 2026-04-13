Защита Чекалина обжалует приговор

Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Защита обжалует приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артёму Чекалину, осужденному на 7 лет за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Гуров.

"Да, обжалуем приговор", - сказал собеседник агентства.

Гагаринский суд Москвы в понедельник приговорил Чекалина к 7 годам колонии общего режима со штрафов на сумму свыше 194,5 миллиона рублей.

По словам Гурова , его клиент "этого преступления не совершал, он невиновен".

"Он признал вину в части уклонения от уплаты налогов, но он эту ошибку осознал и сразу выплатил штраф, пени… На данном этапе нам не удалось убедить суд, но мы не опускаем руки и будем обжаловать", - добавил адвокат.

Дело в отношении Валерии Чекалиной суд приостановил в марте до ее выздоровления. Лерчек проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии в НМИЦ онкологии имени Блохина.