Защита Чекалина обжалует приговор - РИА Новости, 13.04.2026
16:04 13.04.2026 (обновлено: 16:51 13.04.2026)
Защита Чекалина обжалует приговор

Защита экс-мужа Лерчек Чекалина обжалует приговор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Защита обжалует приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артёму Чекалину, осужденному на 7 лет за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Гуров.
"Да, обжалуем приговор", - сказал собеседник агентства.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу
12 апреля, 05:01
Гагаринский суд Москвы в понедельник приговорил Чекалина к 7 годам колонии общего режима со штрафов на сумму свыше 194,5 миллиона рублей.
По словам Гурова, его клиент "этого преступления не совершал, он невиновен".
"Он признал вину в части уклонения от уплаты налогов, но он эту ошибку осознал и сразу выплатил штраф, пени… На данном этапе нам не удалось убедить суд, но мы не опускаем руки и будем обжаловать", - добавил адвокат.
Дело в отношении Валерии Чекалиной суд приостановил в марте до ее выздоровления. Лерчек проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Ранее суд приговорил к 2,5 годам колонии бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка, его дело слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Лерчек рассказала, что помешало ей посещать врачей во время следствия
28 марта, 13:32
 
