Суд приговорил блогера Чекалина к семи годам колонии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил экс-супруга блогера Валерии Чекалиной к семи годам колонии по делу о выводе крупной суммы денег в ОАЭ.
"Приговорить Чекалина Артема Александровича к семи годам колонии общего режима со штрафом 194 миллиона рублей", — огласила решение судья.
Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов и взяли под стражу.
В прениях сторон прокурор просила назначить ему 7,5 года колонии со штрафом более 196 миллионов рублей. Защита — оправдать из-за отсутствия состава преступления. Адвокат обжалует приговор.
Чекалин в последнем слове заявил, что никаких документов в банк не предоставлял и не считает себя виновным, а также попросил назначить условное наказание: надо растить троих детей, мать которых смертельно больна.
Валерия Чекалина через своего адвоката направила в суд письмо, в котором поблагодарила судью Екатерину Кузьмину за приостановку ее дела, пока она проходит лечение от рака желудка четвертой стадии. Лерчек также попросила проявить милосердие к ее бывшему супругу, чтобы он мог остаться с детьми, если ее самой "не станет".
В конце января на 2,5 года колонии был осужден бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк. Его дело слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали и гособвинение, и защита. Мосгорсуд рассмотрит жалобы 20 апреля.
