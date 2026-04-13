Суд приговорил блогера Чекалина к семи годам колонии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил экс-супруга блогера Валерии Чекалиной к семи годам колонии по делу о выводе крупной суммы денег в ОАЭ.

"Приговорить Чекалина Артема Александровича к семи годам колонии общего режима со штрафом 194 миллиона рублей", — огласила решение судья.

В прениях сторон прокурор просила назначить ему 7,5 года колонии со штрафом более 196 миллионов рублей. Защита — оправдать из-за отсутствия состава преступления. Адвокат обжалует приговор.