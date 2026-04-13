Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил блогера Чекалина к семи годам колонии - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 13.04.2026 (обновлено: 18:28 13.04.2026)
Суд приговорил блогера Чекалина к семи годам колонии

РИА Новости: суд приговорил экс-супруга Лерчек Чекалина к семи годам колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил экс-супруга блогера Валерии Чекалиной к семи годам колонии по делу о выводе крупной суммы денег в ОАЭ.
«
"Приговорить Чекалина Артема Александровича к семи годам колонии общего режима со штрафом 194 миллиона рублей", — огласила решение судья.
Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов и взяли под стражу.
В прениях сторон прокурор просила назначить ему 7,5 года колонии со штрафом более 196 миллионов рублей. Защита — оправдать из-за отсутствия состава преступления. Адвокат обжалует приговор.
Чекалин в последнем слове заявил, что никаких документов в банк не предоставлял и не считает себя виновным, а также попросил назначить условное наказание: надо растить троих детей, мать которых смертельно больна.
Валерия Чекалина через своего адвоката направила в суд письмо, в котором поблагодарила судью Екатерину Кузьмину за приостановку ее дела, пока она проходит лечение от рака желудка четвертой стадии. Лерчек также попросила проявить милосердие к ее бывшему супругу, чтобы он мог остаться с детьми, если ее самой "не станет".
В конце января на 2,5 года колонии был осужден бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк. Его дело слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали и гособвинение, и защита. Мосгорсуд рассмотрит жалобы 20 апреля.
ОАЭМоскваПроисшествияРоссияАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала