Бузова рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым

МОСКВА, 13 — РИА Новости. Ольга Бузова в интервью РИА Новости рассказала, чем они похожи с Филиппом Киркоровым.
"Филиппа очень люблю, он понимает меня, а я его. Это на каком-то духовном уровне. Мы с ним очень похожи по вайбу, энергетически, поступками, жизненными принципами. Мы всем готовы помочь, для всех готовы попросить, но для себя. Это самое сложное! Я рада, что у меня есть такой друг как Филипп и мы знаем, что, если нужно, мы придем к друг другу на помощь в любой ситуации", — призналась артистка.
Ольга Бузова – телеведущая, певица, актриса, блогер. Получила широкую известность как участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ.
