Ольга Бузова призналась, на что готова перед кинокамерой

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ольга Бузова в откровенном интервью РИА Новости рассказала, что готова сниматься обнаженной и побриться налысо ради роли в хорошем кино.
"Нет табу! Я готова не все делать, но готова идти на компромисс с режиссером если говорить о кино. Я не готова раздеться в кино, если это сцена только для того, чтобы в фильме была голая Бузова. Если это драматургически важно, то я сделаю это. Если нужно я и налысо подстригусь", — сказала звезда.
Ольга Бузова – телеведущая, певица, актриса, блогер. Получила широкую известность как участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ.
Пятого февраля 2026 года в прокат вышла комедия "Равиоли Оли" с Ольгой Бузовой в главной роли. Фильм рассказывает о певице, которая из-за мошенника становится владелицей пельменного завода, и доступен для просмотра в кинотеатрах и на платформе.
Подробнее читайте в интервью на сайте ria.ru.