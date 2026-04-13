Бузова призналась, что ей хотелось бы в себе изменить

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ольга Бузова в интервью РИА Новости призналась, почему смирилась со своим трудоголизмом.

"Не нравится, что я не умею отдыхать. Даже на отдыхе найду себе работу. Буду лежать на пляже загорать и переписываться во всех чатах по работе. Я пытаюсь откладывать телефон и не отвечать в чатах, но я лежу, загораю, читаю и что-то вспоминаю и сразу же пишу команде. Или приходит какая-то мысль, я сразу же делюсь ей.

Однако артистка добавила, что не ругает себя за этот изъян.

"Я трудоголик, но я тоже перестала ругать себя за это. Ведь именно это привело меня к моему успеху и к тому, что мы сегодня разговариваем с вами", — пояснила она.

Ольга Бузова – телеведущая, певица, актриса, блогер. Получила широкую известность как участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ.