Ольга Бузова рассказала, как относится к хейту

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила в интервью РИА Новости, что не обращает внимание на негатив в ее адрес.
"Я даже не запоминаю, во-первых, тех, кто хочет уколоть меня, а во-вторых, что они там несут. Зачем засорять память ненавистью!? Многие же готовы унизить меня, потому что знают, что о них напишут. Я не реагирую на таких, я лучше обращу внимание на какой-то позитивный материал. Я не зря говорю – давайте множить любовь, а не негатив, или ненависть", — призналась артистка.
Ольгу Бузову часто критикуют за слабые вокальные данные, провокационное поведение, легкомысленные роли в кино, откровенные фото.
