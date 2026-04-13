Швыдкой прокомментировал арест археолога Бутягина в Польше

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. История арестованного в Польше археолога Александра Бутягина произвела на мировое научное сообщество тягостное впечатление, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"На мировое научное сообщество она (история об аресте Бутягина - ред.) произвела очень тягостное впечатление: многие ученые, даже те, кто не рискует в силу испытываемого давления в своих странах публично выступить в поддержку Бутягина, в приватном плане говорят о том, что это, грубо говоря, беспредел", - заявил Швыдкой.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
