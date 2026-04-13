Швыдкой назвал процесс по делу археолога Бутягина политизированным

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Процесс по делу арестованного в Польше археолога Александра Бутягина имеет отвратительный политизированный характер, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
"Понятно, что украинцы хотят добиться его экстрадиции - для них это была бы очень важная политическая победа. Но мы работаем не на политическом поле, а в правовом, и в нем невиновность Бутягина очевидна. Эта история имеет отвратительно политизированный характер", - сказал Швыдкой.
Он подчеркнул, что из-за политизированности процесса этот вопрос требует большой юридической компетенции адвокатов, которые выступают на стороне Бутягина.