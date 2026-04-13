Британца впервые в истории лишили паспорта за связь с Россией

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Британского экс-полицейского Марка Буллена лишили гражданства из-за связей с Россией — это первый подобный прецедент в истории королевства, пишет газета Times.
"Бывший полицейский из пригорода Лондона стал первым человеком, родившимся в Великобритании, которого лишили гражданства за связи с Россией", — говорится в статье.
В январе сам Буллен рассказал, что остался без британского паспорта, но причин такого решения ему не объяснили. Перед этим его на насколько часов задержали в аэропорту Лутон, где допрашивали о жизни в России и личных убеждениях.
Как отмечает Times, британские власти очень редко прибегают к лишению человека гражданства. Чаще всего такая мера применяется к подозреваемым в терроризме и к причастным к организованной преступности. Впрочем, у двух граждан Великобритании уже отбирали паспорта из-за связей с Россией, но оба они родились за границей.
В МВД газете заявили, что лишение гражданства — это "инструмент для защиты Великобритании от самых опасных людей".
По информации Times, Буллен впервые побывал в России в 1999 году, когда ему было 18 лет. Позже он назвал страну "любовью детства" и самостоятельно выучил русский язык.
В 2014 году Буллен из-за разногласий с начальством ушел из полиции Хартфордшира, где проработал 11 лет, и устроился в пиар-команду футбольного клуба "Зенит".
В 2022-м он получил российское гражданство, женился на русской женщине, у них родилось четверо детей. Сейчас семья живет в Санкт-Петербурге. До последнего времени Буллен часто ездил в Великобританию навестить родственников.