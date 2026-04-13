В Брянской области при ударе ВСУ пострадала медсестра

БРЯНСК, 13 апр – РИА Новости. Медсестра амбулатории ранена в результате украинского удара по селу в Стародубском районе Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов–камикадзе село Стратива в Стародубском муниципальном округе… В результате террористических действий… к сожалению, осколочные ранения получила медсестра амбулатории. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
22 июня 2022, 17:18