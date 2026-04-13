13:42 13.04.2026 (обновлено: 18:34 13.04.2026)
В Британию прилетел изрешеченный американский самолет-заправщик

© Кадр видео из соцсетейАмериканский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker после прибытия на базу в Великобритании
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Изрешеченный осколками американский самолет-заправщик КС-135 Stratotanker, который, предположительно, был поврежден в ходе конфликта на Ближнем Востоке в прошлом месяце, перелетел на британскую авиабазу "Милденхолл", сообщает в понедельник портал War Zone.
Фотографии летящего самолета с многочисленными заплатками на корпусе изначально опубликовал на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) фотограф Эндрю Маккелви.
"Очень может быть, что это один из заправщиков, поврежденных в результате иранского дальнего удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии в прошлом месяце", - пишет портал.
Как уточняет портал, самолет входит в состав ВВС Национальной гвардии штата Огайо.
Всего, как сообщало издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, в результате удара были повреждены пять таких самолетов. Тогда же был полностью уничтожен один из самолетов радиолокационной разведки Е-3.
© REUTERS / Mark LynhamПоврежденный самолет-заправщик ВВС США КС-135 Stratotanker на авиабазе Королевских ВВС Милденхолл
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
