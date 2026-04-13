Над Вологодской областью сбили пятнадцать БПЛА в понедельник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Пятнадцать БПЛА, по уточненным данным, было сбито на территории Вологодской области силами ПВО Минобороны, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"В Череповце провел выездное заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности. Поводом стали утренние атаки БПЛА, которые были отражены на территории Вологодской области силами ПВО Минобороны. По уточненным данным, всего сбито 15 БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в регионе вводился режим повышенной готовности, было понижено качество связи.
Он сообщил, что с руководством Череповца, представителями министерства региональной безопасности, региональных подразделений МВД, МЧС, Роспотребнадзора, Росгидромета, промышленных предприятий обсудили текущую ситуацию и порядок взаимодействия.
"Основная наша задача — обеспечить безопасность населения, не допустить повреждений критически важных объектов, сохранить благополучную эпидемиологическую обстановку. Заслушал доклады. Сегодня в Череповце Роспотребнадзор провел замеры качества воздуха, экологическая обстановка стабильная. Превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано", - написал Филимонов.
Ранее губернатор сообщал, что, по поступившей от Минобороны России информации, на подлете к промплощадке Череповца были сбиты 13 БПЛА.