15:21 13.04.2026 (обновлено: 19:04 13.04.2026)
Российский БПЛА снял убийство военнослужащего ВСУ сослуживцем

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск РФ "Южная" зафиксировали убийство военнослужащего ВСУ его сослуживцем на передовой в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в группировке.
Момент ссоры между военнослужащими ВСУ, убийства и попыток спрятать тело был зафиксирован операторами БПЛА ВС РФ при помощи разведывательного квадрокоптера. Видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.
"Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ также перехватили радиообмен между КНП батальона (контрольно-наблюдательный пункт - ред.) и группой военнослужащих 28-й бригады ВСУ, ведущей поиск боевика, убившего своего сослуживца в населенном пункте Константиновка", - сообщили в группировке.
В группировке подчеркнули, что произошедшая ситуация является "прямым результатом насильственной мобилизации в ряды ВСУ и напряжённых отношений между мобилизованными и командованием, которое гонит их на убой".
