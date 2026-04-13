Российский БПЛА снял убийство военнослужащего ВСУ сослуживцем

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск РФ "Южная" зафиксировали убийство военнослужащего ВСУ его сослуживцем на передовой в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в группировке.

Момент ссоры между военнослужащими ВСУ, убийства и попыток спрятать тело был зафиксирован операторами БПЛА ВС РФ при помощи разведывательного квадрокоптера. Видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.

"Подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ также перехватили радиообмен между КНП батальона (контрольно-наблюдательный пункт - ред.) и группой военнослужащих 28-й бригады ВСУ , ведущей поиск боевика, убившего своего сослуживца в населенном пункте Константиновка", - сообщили в группировке.