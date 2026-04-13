Финская полиция подтвердила украинское происхождение упавших в стране БПЛА

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все четыре беспилотника, упавшие в Финляндии за последние две недели, были украинскими, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.
Полиция Финляндии в субботу сообщила об обнаружении еще одного беспилотника в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Беспилотник нес боеприпас, правоохранители обезвредили его контролируемым взрывом.
"На данный момент все указывает на то, что речь идет о той же совокупности инцидентов, что и в случае с ранее найденными дронами", - приводит слова Лохи телерадиовещатель Yle.
Следователь также не исключил, что подобные инциденты с дронами повторятся.
В конце марта в Финляндии произошло три инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Два дрона были обнаружены недалеко от Коуволы, по меньшей мере один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Третий беспилотник нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале.