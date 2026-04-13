Рейтинг@Mail.ru
Финская полиция подтвердила украинское происхождение упавших в стране БПЛА - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 13.04.2026
Финская полиция подтвердила украинское происхождение упавших в стране БПЛА

Полиция Финляндии: все четыре беспилотника, упавшие в Финляндии, украинские

© REUTERS / Sasu Jarnstedt — Беспилотник, упавший в Финляндии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все четыре беспилотника, упавшие в Финляндии за последние две недели, были украинскими, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.
Полиция Финляндии в субботу сообщила об обнаружении еще одного беспилотника в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Беспилотник нес боеприпас, правоохранители обезвредили его контролируемым взрывом.
"На данный момент все указывает на то, что речь идет о той же совокупности инцидентов, что и в случае с ранее найденными дронами", - приводит слова Лохи телерадиовещатель Yle.
Следователь также не исключил, что подобные инциденты с дронами повторятся.
В конце марта в Финляндии произошло три инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Два дрона были обнаружены недалеко от Коуволы, по меньшей мере один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Третий беспилотник нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале.
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала