Финская полиция подтвердила украинское происхождение упавших в стране БПЛА

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все четыре беспилотника, упавшие в Финляндии за последние две недели, были украинскими, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

"На данный момент все указывает на то, что речь идет о той же совокупности инцидентов, что и в случае с ранее найденными дронами", - приводит слова Лохи телерадиовещатель Yle.