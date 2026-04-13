21:10 13.04.2026 (обновлено: 21:11 13.04.2026)
Суд отпустил под подписку о невыезде актрису сериала "Зимородок"

© Фото : соцсети Aleyna Bozok
Алейна Бозок. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости. Суд отпустил на свободу под подписку о невыезде актрису турецкого сериала "Зимородок" Алейну Бозок, задержанную ранее по подозрению в употреблении наркотиков.
Полицейские задержали в воскресенье в Стамбуле 19 человек по подозрению в употреблении или приобретении наркотиков, в том числе актрису сериалов "Зимородок" и "Клюквенный щербет" Алейну Бозок, в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции.
Задержанные сдали тесты на наркотики в институте судмедэкспертизы, результаты пока публично не раскрывались.
"Суд в Стамбуле постановил арестовать восьмерых задержанных, 11 остальных отпущены на свободу под обязательство отмечаться в участке", - передает канал AHaber. Среди арестованных нет имени Бозок, сыгравшей роли в сериалах "Зимородок" и "Клюквенный щербет".
В списке арестованных - бывшая футбольная судья, а ныне инфлюенсер Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и ряд других известных в соцсетях звезд и владельцев заведений.
Результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, в общей сложности задержаны более 250 человек в рамках расследования, сообщил в пятницу генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез.
Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. Ранее после задержания и признания в употреблении наркотиков главных ролей в сериалах лишились актер турецкого сериала "Дети рая" Исмаил Хаджиоглу и актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр.
