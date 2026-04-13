Цена фисташек достигла максимума на фоне конфликта вокруг Ирана, пишут СМИ

12:44 13.04.2026
Bloomberg: цена фисташек в мире достигла максимума за 8 лет из-за Ирана

Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Цены на фисташки выросли до максимума почти за восемь лет из-за конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил как поставки удобрений в Иран, так и вывоз из Ирана, на долю которого приходится треть всего экспорта этой продукции в мире, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитические данные.
"Война в Иране, нарушившая глобальные цепочки поставок важнейших видов топлива и удобрений, привела к тому, что цены на популярные фисташки, выращиваемые в стране, достигли восьмилетнего максимума", - передает Блумберг.
Так, биржевые цены в мире уже в марте достигли 4,57 доллара за фунт - максимального уровня с мая 2018 года. А дополнительное давление на рынок оказывает рост спроса, вызванный популярностью дубайского шоколада с фисташками в соцсетях, а также расширение ассортимента у крупных брендов, включая Starbucks и Häagen-Dazs.
По данным министерства сельского хозяйства США, которые приводит агентство, Иран - второй крупнейший производитель фисташек в мире, на него приходится около пятой части мирового производства и треть экспорта.
Сами Штаты остаются крупнейшим производителем, (около 40%), однако перебои в Иране существенно влияют на глобальный баланс рынка, подчёркивает Блумберг.
Конфликт на Ближнем Востоке в свою очередь только усилил проблемы в этой сфере, вызванные международными санкциями по отношению к Ирану, слабым урожаем прошлого года и перебоями в коммуникациях, которые уже ограничивали поставки, указывает агентство.
По словам аналитика рынка орехов компании Expana Markets, военные действия привели тому, что судоходные линии отменили новые заказы на перевозки на Ближний Восток, а поставки в такие страны, как Индия, были нарушены, маршруты поставок через ОАЭ и Турцию также уже затронуты.
При этом остается неопределенность относительно возможного ущерба самим плантациям, добавляется в сообщении.
Аналитики также предупреждают, что дефицит может усилить конкуренцию и ещё привести к росту цен.
Также всё это может привести к изменению рецептуры съестных изделий, где используются фисташки, или к их замене на более дешевые аналоги - они широко используются в пищевой промышленности, от мороженого до напитков.
