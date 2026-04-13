Платина дешевеет после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Биржевая цена на платину и палладий снижается на 2-3% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных торгов.

По состоянию на 1.16 мск цена июльского фьючерса на платину опускалась на 2,85% - до 2006,35 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дешевел на 1,68% - до 1514,25 доллара за унцию.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.