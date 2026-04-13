Рейтинг@Mail.ru
Платина дешевеет после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 13.04.2026
Платина и палладий дешевеют после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки платины высшей пробы
Слитки платины высшей пробы - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слитки платины высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Биржевая цена на платину и палладий снижается на 2-3% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.16 мск цена июльского фьючерса на платину опускалась на 2,85% - до 2006,35 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий дешевел на 1,68% - до 1514,25 доллара за унцию.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала