Над Курской областью за сутки сбили 27 украинских беспилотников

КУРСК, 13 апр - РИА Новости. Над Курской областью за прошедшие сутки сбито 27 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 12 апреля до 07.00 13 апреля сбито 27 вражеских беспилотников различного типа. Информация по атакам и обстрелам не поступала", - написал Хинштейн в своем канале на платформе Max

По словам губернатора, погибших и пострадавших нет.