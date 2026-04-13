Над Курской областью за сутки сбили 27 украинских беспилотников
09:38 13.04.2026
Над Курской областью за сутки сбили 27 украинских беспилотников

Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 27 дронов ВСУ

Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
КУРСК, 13 апр - РИА Новости. Над Курской областью за прошедшие сутки сбито 27 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 12 апреля до 07.00 13 апреля сбито 27 вражеских беспилотников различного типа. Информация по атакам и обстрелам не поступала", - написал Хинштейн в своем канале на платформе Max.
По словам губернатора, погибших и пострадавших нет.
"Разрушений инфраструктуры нет. Берегите себя и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил глава региона.
