Израильский беспилотник атаковал бригаду Красного Креста в Ливане

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Бригада ливанского Красного Креста подверглась атаке израильского беспилотника, в результате один фельдшер погиб и один получил ранения, говорится в заявлении организации.

"В воскресенье, 12 апреля, во время выполнения гуманитарной миссии в районе дороги к населенному пункту Бейт-Яхун (округ Бинт-Джбейль) наша бригада подверглась прямому удару израильского беспилотника. В результате погиб фельдшер Хасан Бадави, еще один медик получил легкие ранения и был доставлен в государственную больницу Тебнина", - говорится в заявлении.