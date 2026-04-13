Рейтинг@Mail.ru
Израильский беспилотник атаковал бригаду Красного Креста в Ливане
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 13.04.2026
Израильский беспилотник атаковал бригаду Красного Креста в Ливане

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Бригада ливанского Красного Креста подверглась атаке израильского беспилотника, в результате один фельдшер погиб и один получил ранения, говорится в заявлении организации.
"В воскресенье, 12 апреля, во время выполнения гуманитарной миссии в районе дороги к населенному пункту Бейт-Яхун (округ Бинт-Джбейль) наша бригада подверглась прямому удару израильского беспилотника. В результате погиб фельдшер Хасан Бадави, еще один медик получил легкие ранения и был доставлен в государственную больницу Тебнина", - говорится в заявлении.
В организации отметили, что перед выполнением миссии были проведены необходимые координационные контакты с миротворцами ООН для обеспечения защиты и безопасного маршрута.
В миреКрасный КрестООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала