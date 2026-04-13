Врач объяснил тягу беременных к необычным сочетаниям в еде

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Главная причина изменения вкусовых предпочтений у беременных - смена гормонального фона, влияющая на вкусовые рецепторы, однако в ряде случаев это может говорить о снижении давления или анемии, рассказала РИА Новости врач-гинеколог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Тихонова.

"Основная причина необычных пищевых предпочтений у беременных - изменение гормонального фона: повышение уровня эстрогенов, прогестерона, а также ХГЧ - хорионического гонадотропина человека - гормона, который вырабатывается при наступлении беременности", - объяснила Тихонова

"Это может влиять как на вкусовые рецепторы, так и на области головного мозга, ответственные за восприятие вкуса", - добавила она.

Однако, если беременной хочется каких-то определенных продуктов, то это может говорить о потребностях организма. Так, при снижении артериального давления организм может "требовать" соленого для его нормализации, а при тошноте - кислого, чтобы облегчить состояние. "Если хочется чего-то несъедобного, например, мела или глины, это может указывать на наличие анемии", - обратила внимание гинеколог.

Отвечая на вопрос о том, можно ли есть беременной странные сочетания продуктов, врач отметила, что несовместимых продуктов не бывает. "Организм способен нормально переваривать любые сочетания продуктов, поскольку выделяет ферменты в зависимости от того, какая пища поступила в желудок. Поэтому даже такие необычные сочетания в еде, как огурцы с шоколадом, вполне допустимы", - добавила Тихонова.

Тем не менее, чтобы организм получал необходимое количество питательных веществ, в период беременности особенно важно сбалансировано и разнообразно питаться. Например, можно использовать правило гарвардской тарелки.

"Для каждого приема пищи тарелка 22-23 см в диаметре мысленно делится на части: половина для овощей, фруктов, ягод, зелени, четверть - растительных белков, например, фасоли, гороха, чечевицы или животных (нежирных сортов мяса, рыбы, птицы), четверть - сложных углеводов, допустим, цельнозерновых круп, макарон", - объяснила Тихонова.