Умер кинооператор Игорь Бек

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кинооператор "Мосфильма" Игорь Бек умер в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе союза кинематографистов России.

"Одиннадцатого апреля 2026 года ушёл из жизни наш коллега - член Союза кинематографистов России, кинооператор Игорь Донатович Бек (1944-2026)", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

Бек родился 13 января 1944 года в Красноярске. В 1970 году он окончил ВГИК, работал на студиях министерства обороны и научно-популярного кино, а с 1977 года - на киностудии "Мосфильм".

Он работал с Андреем Смирновым над фильмом "Верой и правдой", Иваном Киасашвили над картиной "Дамы приглашают кавалеров", Юрием Кушнерёвым - "Мой любимый клоун" и другими.