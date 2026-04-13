Умер кинооператор Игорь Бек

20:56 13.04.2026
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Кинооператор "Мосфильма" Игорь Бек умер в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе союза кинематографистов России.
"Одиннадцатого апреля 2026 года ушёл из жизни наш коллега - член Союза кинематографистов России, кинооператор Игорь Донатович Бек (1944-2026)", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.
Бек родился 13 января 1944 года в Красноярске. В 1970 году он окончил ВГИК, работал на студиях министерства обороны и научно-популярного кино, а с 1977 года - на киностудии "Мосфильм".
Он работал с Андреем Смирновым над фильмом "Верой и правдой", Иваном Киасашвили над картиной "Дамы приглашают кавалеров", Юрием Кушнерёвым - "Мой любимый клоун" и другими.
"Мы прощаемся с нашим коллегой и другом - замечательным кинооператором, прекрасным, душевным человеком. Приносим самые искренние соболезнования родным Игоря Донатовича и его многочисленным друзьям", - заключили в союзе.
 
