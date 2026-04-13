12:07 13.04.2026
Бастрыкин запросил доклад по делу об истязаниях матерью подростка в Туве

© Фото : пресс-служба СК РФ
КРАСНОЯРСК, 13 апр – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязаний матерью 13-летнего подростка в Туве, сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве, ссылаясь на информацию из социальных медиа, сообщают, жительница Кызыла на протяжении долгого времени истязала 13-летнего сына - своего старшего ребенка, помимо избиений, мать обливала кипятком, а зимой выставляла на улицу в домашней одежде.
"По данному факту следственными органами СК России по Республике Тыва расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" частью 2 статьей 117 УК РФ "истязание". Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК России по Республике Тыва Константину Столбину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияРеспублика ТываКызылАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
