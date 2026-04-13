В Вологодской области в реке нашли тело журналиста Басова

"Двенадцатого апреля следователям поступило сообщение об обнаружении в ходе поисковых мероприятий в реке Ваге в районе деревни Абакумовской тела 66-летнего жителя села Верховажья, связь с которым была утрачена родственниками неделю назад. На месте происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

В СУСК добавили, что начата процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти.

Отмечается, что Владимир Басов отдал верховажской журналистике 35 лет. Он пришел на должность корреспондента в районную газету "Путь к коммунизму" в 1981 году и проработал до 1990 года. В 2000 он вновь был принят на работу, уже в "Верховажский вестник", где трудился до последнего времени.