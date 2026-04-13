В Вологодской области в реке нашли тело журналиста Басова
17:26 13.04.2026
В Вологодской области в реке Вага нашли тело журналиста Владимира Басова

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Тело журналиста Владимира Басова обнаружено в реке Вага в Вологодской области после недели поисков.
"Двенадцатого апреля следователям поступило сообщение об обнаружении в ходе поисковых мероприятий в реке Ваге в районе деревни Абакумовской тела 66-летнего жителя села Верховажья, связь с которым была утрачена родственниками неделю назад. На месте происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.
В СУСК добавили, что начата процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти.
На странице газеты "Верховажеский вестник" в соцсети "ВКонтакте" сказано, что погибший – их коллега Басов. "С прискорбием сообщаем, что наш коллега, корреспондент "Верховажского вестника" Владимир Викторович Басов, погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами", - написано в сообщении.
Отмечается, что Владимир Басов отдал верховажской журналистике 35 лет. Он пришел на должность корреспондента в районную газету "Путь к коммунизму" в 1981 году и проработал до 1990 года. В 2000 он вновь был принят на работу, уже в "Верховажский вестник", где трудился до последнего времени.
Задержание подозреваемого в убийстве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В Астрахани задержали подозреваемого в убийстве сотрудника МВД в 1999 году
9 апреля, 11:21
 
ПроисшествияВологодская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
